Sette persone arrestate, ritenute gravemente indiziate di far parte di una banda di ladri attiva tra Mugnano, Marano e nelle zone delle periferie a nord del capoluogo partenopeo. Per tutte, gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Due degli indagati sono già ristretti in carcere per altre cause.

In particolare, i sette - tra i 25 e i 50 anni - sarebbero i componenti di un gruppo criminale dedito a furti di auto, nelle scuole e negli esercizi commerciali, in tutto - ritengono gli inquirenti - composto da dodici persone.

L’organizzazione, che agiva prevalentemente in orari notturni, avrebbe avuto a disposizione uomini, mezzi e basi logistiche dove custodire le auto provento dei furti. Nel corso delle indagini, eseguite da personale della Squadra Mobile di Napoli, è emerso che in seguito all’arresto di alcuni degli indagati, o comunque alla loro defezione, l’organizzazione malavitosa avrebbe arruolato altri soggetti.