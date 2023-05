A cura della Redazione

Tragedia sul Vesuvio. Una turista è morta a seguito di una escursione sul vulcano.

La donna, filippina di 78 anni e residente a Londra, Era in visita con la sua famiglia sul Gran Cono. Sanidad Victoria, così si chiamava, sarebbe stata stroncata da un infarto subito dopo il tour.

Al rientro la turista, prima di salire sul pullman, si è improvvisamente sentita male e si è accasciata a terra. Repentini i soccorsi della Croce Azzurra "Santa Maria" di San Giuseppe Vesuviano, associazione da anni impegnata nei servizi di primo soccorso a quota mille per migliorare la sicurezza dei turisti durante le visite guidate. All’arrivo dei volontari la donna era in arresto cardiaco e dopo è giunto anche il 118 medicalizzato ma per lei non c’è stato più nulla da fare.