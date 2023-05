A cura della Redazione

Tre arresti nel corso di un blitz anti-droga eseguito dai carabinieri della Sezione Operativa di Torre del Greco tra il quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli e Portici.

In manette finiscono il 30enne V. S., il 59enne F. C. e suo figlio, G. C, 33 anni. Sono tutti ritenuti appartenenti al clan capoletano Mazzarella.

Le operazioni sono state dapprima avviate a Napoli, dove i militari - unitamente ai colleghi del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno - hanno perquisito un'abitazione dove vi erano il 30enne e il 33enne, rinvenendo 45 grammi di cocaina, 4 di hashish e 11.500 euro in contanti. I due hanno anche provato a fermare l'irruzione dei carabinieri cercando di chiudere il portone blindato d'ingresso, nella speranza così di fuggire.

L'attività si è poi spsotata a Portici, dove in un appartamento c'era il 59enne. Qui sono stati sequestrati altri 210 grammi di hashish e la somma, sempre cash, di 17.500 euro.