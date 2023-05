A cura della Redazione

I finanzieri dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro, emesso dalla Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli su proposta della locale Procura della Repubblica, avente ad oggetto un patrimonio mobiliare e immobiliare del valore di circa 40 milioni di euro.

Il provvedimento scaturisce da complesse indagini condotte nei confronti di un imprenditore edile di Melito di Napoli, già condannato in primo grado a quattro anni di reclusione per aver riciclato denaro proveniente da truffe assicurative poste in essere da un soggetto contiguo a vari clan camorristici (quest’ultimo a sua volta destinatario di un sequestro di beni nel mese di dicembre).

L’imprenditore è inoltre attualmente imputato per una grave vicenda di lottizzazione abusiva e di truffa aggravata in danno del Comune di Melito (la cosiddetta speculazione del Parco Primavera), operazione posta in essere procurandosi un ingiusto ed ingente profitto, dato dalla trasformazione di una zona commerciale in zona residenziale, e agevolando - secondo l'accusa - l’operatività del clan Di Lauro, poi conosciuto come quello degli Scissionisti, operante prevalentemente nella zona settentrionale di Napoli e provincia.

Le indagini economico-patrimoniali eseguite sull’imprenditore melitese e sui componenti del suo nucleo familiare avrebbero acclarato l’esistenza di redditi dichiarati del tutto irrilevanti e decisamente incongruenti rispetto agli investimenti finanziari, patrimoniali e societari eseguiti nel periodo 2020-2021.

Su queste basi, in applicazione delle disposizioni del “Codice Antimafia”, sono stati sottoposti a sequestro 103 immobili siti a Melito di Napoli, 7 rapporti finanziari, un'autovettura, 2 compendi aziendali e le quote di 2 società riconducibili, direttamente o indirettamente, all'indagato.