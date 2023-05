A cura della Redazione

Macabro ritrovamento nel Napoletano. A Mercogliano, in via Duchessa, è stato trovato il corpo semi carbonizzato di un 27enne, identificato in un giovane di di Sant’Anastasia. Accanto alla vittima una tanica di benzina.

In corso indagini da parte della Polizia di Stato che sta cercando di ricostruire cosa possa essere accaduto. Non si esclude nessuna pista, nemmeno quella dell’omicidio.