A cura della Redazione

Tragedia sfiorata su un autobus di linea dell'Eav a Torre Annunziata. Un uomo è salito a bordo del mezzo, in servizio lungo la tratta Sorrento-Napoli, che stava viaggiando in via Plinio, nella città oplontina.

Ha estratto un coltello ferendo due passeggeri.

I carabinieri della sezione radiomobile oplontina sono riusciti a bloccarlo, identificandolo per un senegalese 32enne incensurato. Senza motivo ha aggredito i due viaggiatori.

La situazione in stallo, particolarmente delicata per l’evidente agitazione del soggetto, ha richiesto l’intervento dei militari e causato l’interruzione della tratta per oltre un’ora.

Il 32enne è stato disarmato e arrestato. E’ stato portato in carcere ed è lì in attesa di giudizio. Le vittime sono state visitate presso l’ospedale di Castellammare di Stabia e ritenute guaribili in 6 giorni.

Il 32enne dovrà rispondere di lesioni personali aggravate, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi.

(foto di repertorio)