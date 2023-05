A cura della Redazione

Ieri sera, intorno alle 21, i carabinieri della Stazione di Poggiomarino sono intervenuti in via Piano del Principe per la segnalazione di una lite avvenuta poco prima tra due persone.

Sul posto i militari hanno rinvenuto e sequestrato un bossolo calibro 7,65. Poi hanno raggiunto la clinica Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano, dove poco prima un 39enne si era presentato con una ferita d’arma da fuoco ad un polpaccio. L’uomo veniva pertanto sottoposto ad un lungo interrogatorio.

Le indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Poggiomarino e della Compagnia di Torre Annunziata, con l’ausilio anche della videosorveglianza della zona, dovranno chiarire se c’è un nesso tra i due episodi e chi ha ha fatto fuoco contro il 39enne.