A cura della Redazione

Continue richieste di denaro per comprare la droga da cui era dipendente, aggressioni agli anziani genitori se non gli davano i soldi.

È accusato di maltrattamenti in famiglia, estorsione aggravata e continuata, lesioni personali aggravate, un giovane pregiudicato di Torre Annunziata, arrestato dagli agenti del locale Commissariato di Polizia.

Le indagini, coordinate dalla Procura oplontina, hanno consentito di far luce su quanto accadeva nell'abitazione in cui il ragazzo viveva con i congiunti.

Diversi gli episodi vessatorie, denunciati dalle vittime, e attuati nei loro confronti da agosto 2021 ad oggi, tanto da costringerli a vivere in una costante prostrazione e ansia. Spesso, i due malcapitati hanno dovuto ricorrere anche alle cure mediche a seguito dei comportamenti aggressivi dell'indagato, soprattutto quando non venivano soddisfatte le sue richieste di denaro. Anni di inferno per la coppia, sia per le violenze subite che per la loro stabilità psicologica.

L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale.