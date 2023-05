A cura della Redazione

L’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario in servizio è accaduta giovedì sera nel triage dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Secondo quanto denunciato dall’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ alle 20,30 di sera si presenta una ragazza con un’emicrania accompagnata dalla madre. Le viene assegnato il codice verde e la stessa viene visitata nei tempi previsti per questo tipo di codice e viene messa in attesa dell’esito degli esami.

Dopo poco la madre della paziente torna accompagnata da un uomo che inizia a minacciare e aggredire la dottoressa che era di turno, alzando anche la scrivania dove era il pc del triage. A interrompere la furia dell’aggressore è stato l’arrivo dei Carabinieri che hanno denunciato l’uomo.

“Si tratta dell’ennesimo atto di violenza ai danni di un medico in servizio all’interno di una struttura di pronto soccorso – afferma il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli -. Una vicenda inaccettabile per la quale chiedo che vengano adottate pene severissime per l’aggressore. Solo con risposte determinate e intransigenti da parte dello Stato potremo arginare questa deriva di violenza che si abbatte con estrema puntualità sul personale sanitario. La circostanza, poi, che l’aggressione è avvenuta alle 20,30, appena mezz’ora dopo la chiusura del drappello fisso delle forze dell’ordine, ci spinge a chiedere che venga prolungata la presenza delle forze dell’ordine nelle strutture sanitarie. E’ evidente che la violenza e la brutalità dei criminali non conosce orario”.