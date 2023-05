A cura della Redazione

E' di due morti il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto ieri sera sulla A30, all'altezza dello svincolo di Mercato San Severino, in provincia di Salerno.

Un'auto, per cause in corso di accertamento, avrebbe urtato il guard rail per poi ribaltersi. All'interno vi erano una donna, la conducente, e tre ragazzini. Deceduta sul colpo Jemila B., 14 anni, di San Valentino Torio (Salerno), mentre in ospedale - dove era stato trasportato - è morto nella notte anche il fidanazato, il 16enne Rosario L., residente a Pagani (Salerno).

Ricoverati in gravi condizioni la donna, la mamma della ragazza deceduta, ed il fratellino di Jemila, di 8 anni. Lottano entrambi per restare in vita.

Il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, ha espresso tutto il suo cordoglio per "un'immensa tragedia che ha colpito le nostre comunità".

Anche il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha manifestato il suo dolore. "Ci stringiamo forte alle due famiglie per questa immane tragedia che le ha sconvolte - ha detto Strianese -. Il loro dolore è anche il nostro e quello di tutta la nostra comunità che nei momenti difficili si unisce come non mai. Che riposino in pace Rosario e Jamila, uniti anche nella morte. Preghiamo il Signore per Giusy e il suo piccolino di 8 anni, affinché stiano bene almeno loro insieme al proprio papà. Proclameremo il lutto cittadino nel giorno dei loro funerali".

(foto di repertorio)