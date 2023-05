A cura della Redazione

E' accusato di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo, il 27enne M .C., arrestato dalla Polizia a Napoli.

Le indagini della Squadra Mobile partenopea, coordinate dalla Procura napoletana, hanno fatto luce sul ferimento di un uomo, avvenuto in piazza Trieste e Trento, zona centralissima di Napoli, nella notte del 4 settembre scorso.

La vittima, secondo quanto hanno ricostruito gli investigatori, fu raggiunta da due colpi d'arma da fuoco che la colpirono al perone sinistro, provocandone la frattura, con una prognosi di un mese. Colui che spasò fuggì poi a bordo di uno scooter.

Il motivo dell’aggressione è da individuarsi in una pregressa lite tra alcuni giovanissimi parenti dell’indagato ed il fidanzato della figlia dell'uomo ferito, all’esito del quale quest’ultimo avrebbe richiesto un incontro chiarificatore che si è concluso con l’aggressione armata, avvenuta in una zona nevralgica della città frequentata in quel frangente da numerose persone.