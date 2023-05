A cura della Redazione

Il maltempo non sta risparmiando la Campania. Nella serata di ieri, un violento temporale si è abbattuto sul Napoletano. I vigili del fuoco sono interventi in via Croce del Papa a Nola, sotto un ponte dell'autostrada A30, per soccorrerre automobilisti rimasti bloccati a acusa dell'allagamento della sede stradale.

Le vetture erano state quasi del tutto sommerse dall'acqua.

I malcapitati sono stati tratti in salvo da una squadra del Distaccamento di Nola e messi al sicuro.