A cura della Redazione

Erano in servizio a Torre Annunziata e, secondo l'accusa, avevano stretto un patto scellerato con Franco Casillo, super narcotrafficante di Boscoreale.

Il Pm Ivana Fulco ha chiesto la condanna a 15 anni di carcere ciascuno per l'ex comandante della compagnia carabinieri oplontina Pasquale Sario e per il maresciallo Gaetano Desiderio, mentre a 18 anni di carcere per Sandro Acunzo, l'ex appuntato già congedato dall'Arma dopo una condanna del tribunale militare per altre vicende.

I tre stanno affrontando il processo dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, difendendosi strenuamente dalle pesantissime accuse mosse nei loro confronti dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli. Al centro della vicenda, la sparizione di una parte di un carico di cocaina sequestrato al porto di Napoli e poi consegnato nelle mani di Casillo. Dopo una lunga e complessa requisitoria del Pubblico ministero, alla prossima udienza spazio alle difese degli imputati.