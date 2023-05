A cura della Redazione

Choc a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Ieri sera, degli sconosciuti - pare fossero due - hanno esploso colpi d'arma da fuoco contro un bar in piazza Cattaneo.

Ferita nel raid armato una intera famiglia, padre, madre e figlia di 10 anni. I balordi si sono poi dileguati.

Tutti e tre sono stati soccorsi: per l'uomo - 43 anni - una ferita alla mano, la donna, 35enne, invece è stata colpota all'addome mentre la piccola alla testa. Ricoverata al Santobono, sarà operata ma per fortuna non è in pericolo di vita. I genitori invece sono stati trasferiti entrambi al Cardarelli.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna che hanno avviato le indagini. Almeno 10 i proiettili che sarebbero stati esplosi. Molto probabilmente, le vittime sono state colpite accidentalmente, forse l'obiettivo dei malviventi era qualcun o qualcos'altro.