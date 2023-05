A cura della Redazione

Lite tra commercianti, uno spara ma la pistola si inceppa.

È accaduto a Napoli, nel centro storico.

Martedì mattina un poliziotto del Commissariato Vicaria-Mercato, nel rientrare in ufficio, ha notato in piazza Calenda delle persone allontanarsi velocemente ed ha udito delle urla, pertanto è intervenuto insieme ad una pattuglia dello stesso Commissariato e dell’Ufficio Prevenzione Generale che erano in zona.

Gli agenti hanno accertato che, poco prima, vi era stato un litigio tra i titolari di due esercizi commerciali di via Pietro Colletta ed uno di loro, dopo aver puntato una pistola contro l’altro, aveva premuto il grilletto senza che vi fosse stata alcuna esplosione, poiché la cartuccia era fuoriuscita dalla canna, e si era poi allontanato.

I poliziotti hanno recuperato la cartuccia calibro 7,65 e, poco dopo, l’autore dell’episodio è tornato nei pressi della sua attività dove è stato bloccato e accompagnato presso gli uffici di polizia.

Un 60enne napoletano è stato arrestato per tentato omicidio e detenzione illegale di arma con relativo munizionamento.