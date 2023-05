A cura della Redazione

Alto Impatto a Torre Annunziata degli agenti del Commissariato e dei finanzieri del Gruppo oplontini, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’Unità Cinofila antidroga delle Fiamme Gialle.

Servizio straordinario di controllo del territorio in particolare in via Plinio, via Cuparella, via Settembrini, in piazza Imbriani, parco Penniniello, corso Vittorio Emanuele III, vico Gelso e largo Risorgimento.

Nel corso dell’attività sono state identificate 277 persone, di cui 94 con precedenti di polizia, controllati 141 veicoli e contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica; inoltre, è stato controllato un esercizio commerciale in piazza Risorgimento.

Infine, sono state sanzionate amministrativamente due persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, erano in possesso di circa 0,3 grammi di cocaina e circa 0,85 grammi di canapa indiana.