A cura della Redazione

Tragedia a Torre Anunziata. M. A., di 54 anni, si è suicidato questa mattina lanciandosi dal balcone di casa, al quarto piano. Il dramma è avvenuto nello stabile conosciuto come Palazzo delle Catene, in via Vittorio Veneto.

Sul posto le forze dell'ordine e i soccorsi, che tuttavia non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Alla base del gesto ci sarebbero questioni inerenti alla sfera lavorativa del 54enne. Pare infatti che abbia perso il posto di lavoro.