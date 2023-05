A cura della Redazione

Era uscito all’alba in barca per raggiungere gli amici di una vita per pescare polipi. Per Giovanni S., 73 anni, di Torre del Greco, sembrava una mattina come le tante, invece si è trasformata in tragedia.

E’ stato un 30enne a notare che qualcosa sulla barca di Giovanni non andava. L’ha chiamato più volte senza mai ottenere una risposta. Così gli altri pescatori si sono avvicinati al gozzo che stava andando alla deriva. Il pensionato era disteso sul fondo della barca e non dava segni di vita. Così gli amici rimorchiavano la barca fino alla banchina del porto.

Sul posto gli uomini della Guardia costiera, i carabinieri e un’ambulanza del 118, i cui sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 73enne.

L’ipotesi più probabile è che il pensionato abbia avuto un malore che non gli abbia lasciato scampo. Comunque sarà l’autopsia disposta dal magistrato di turno del Tribunale di Torre Annunziata ad accertarne le cause.