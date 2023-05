A cura della Redazione

E' accusato di quattro furti aggravati un georgiano arrestato dai carabinieri della Compagnai di Sorrento su disposizione del Gip del Tribunale di Torre Annunziata. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Le indagini, coordinate dalla Procura oplontina, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevaolezza a carico dell'indagato, che si sarebbe reso responsabili di quattro furti dei quali uno commesso con un complice non ancora identificato.

Il 18 novembre scorso, il titolare di alcuni punti di distribuzione automatica di bevande e snack aperti h24, ubicati in svariati Comuni della penisola sorrentina, aveva denunciato alla Stazione dell'Arma di Sorrento di aver subito, nei giorni precedenti, tre razzie all'interno di alcuni esercizi commerciali.

I primi due furti si verificarono nella notte del 6 novembre, quando il ladro aveva forzato i distributori automatici sottranedo la somma di 2.200 euro ed un lettore di banconote.

Il terzo "colpo" fu messo a segno il 16 novembre, sempre in orario notturno, quando il malvivente, questa volta in un'altra attività commerciale - non de l denunciante - si impossessò di 600 euro e di un altro lettore di banconote, anche in tal caso forzando il distributore automatico.

Il quarto furto si consumò nella tarda serata del 25 gennaio scorso, in un'altra rivendita dello stesso genere: insieme ad un complice, il georgiano sottrasse 300 euro.