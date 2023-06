A cura della Redazione

Un uomo e una donna sono stati uccisi questa mattina a Sant'Antimo, in provincia di Napoli.

Il duplice omicidio si sarebbe consumato tra piazza Sant'Antonio e via Caruso.

Le vittime sono cognati: si tratta di un 29enne, L. C., e una 24enne, M. B. P.. Il primo trovato ucciso in piazzetta Sant'Antonio, la seconda invece in un appartamento in via Caruso. Entrambi sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco.

Sul posto i carabinieri (Compagnia di Giugliano e Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna) che hanno avviato le indagini, a cui spetterà ricostruire la dinamica, il movente e individuare l'assassino, forse da ricercare nell'ambito della sfera parentale. Gli inquirenti, al momento, vagliano tutte le ipotesi, tra cui quella del delitto passionale.

Un altro choc dunque per la comunità locale, dopo l'uccisione di Giulia Tramontano, la 29enne originaria proprio di Sant'Antimo uccisa dal compagno a Senago, nel Milanese, dove si era trasferita. Portava in grembo un bambino che sarebbe nato tra pochi mesi.

Oggi, alle ore 19, è in programma una fiaccolata con partenza dalla Villa comunale e arrivo in piazza della Repubblica per ricordare Giulia e tutte le altre vittime di femminicidio.