Tre arresti tra Ercolano e Torre del Greco eseguiti dai carabinieri della Compagnia corallina, nel corso di un servizio di controllo ad ampio raggio sul territorio. Identificate 45 persone e verificati 37 veicoli. Diverse le perquisizioni effettuate.

A finire in manette, per detenzione di droga a fini di spaccio, S. D. M., 27enne corallino già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della sezione operativa in via Purgatorio a Torre del Greco mentre stava consegnando due dosi di cocaina ad un “cliente”. I militari hanno bloccato il 27enne ed hanno perquisito la sua Fiat 500 dove hanno rinvenuto e sequestrato altri 30 grammi della stessa sostanza, la somma contante di 135 euro ritenuta provento del reato e materiale per pesare e tagliare la droga.

Durante le operazioni i carabinieri hanno poi arrestato un 64enne, sempre di Torre del Greco che, su disposizione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, è stato trasferito in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale commessi nei confronti della moglie.

Si disposizione del Tribunale di Napoli, invece, è stata arrestata per furto di energia elettrica la 40enne L. A., di Ercolano. La donna dovrà scontare la pena della detenzione domiciliare per 4 mesi.

Denunciato anche un 54enne di Torre del Greco sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel comune di Ercolano. L’uomo, nonostante la restrizione, è stato sorpreso dai carabinieri proprio ad Ercolano, in via Osservatorio.