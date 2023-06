A cura della Redazione

Dramma nel Napoletano. A Mariglianella, un uomo avrebbe ucciso il figlio di 54 anni, G. B., con diverse coltellate. La tragedia è avvenuta nell'abitazione familiare in via Torino, dove il cadavere del 54enne è stato trovato riverso in terra al pavimento.

Poco dopo, i carabinieri hanno rinvenuto, presso il cimitero di Castello di Cisterna, il corpo senza vita del padre della vittima, il 79enne T. B., che nell'auto si sarebbe sparato dopo aver ammazzatto il figlio.

Si sarebbe trattato dunque di omicidio-suicidio. E' questa l'ipotesi più accreditata dagli investigatori. I militari dell'Arma stanno ricostruendo il tutto al fine di chiarire l'esatta dinamica e soprattutto il movente.