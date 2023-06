A cura della Redazione

Follia a Nola, dove un giovane, a bordo di una Fiat Panda nera, ieri sera ha seminato il panico in piazza Duomo, affollata da tanti ragazzi nonostante fossero l'una di notte.

Nei video, che sono stati postati sui social, si vede la vettura irrompere nella piazza, proprio dinanzi alla sede del Comune, e sfrecciare nella zona, investendo anche alcune persone. Il deputato dell'Alleanza Sinistra Verdi, Francesco Emilio Borrelli, riferisce di almeno sette feriti, alcuni anche "in modo serio ma non in pericolo di vita". Tutte sono state soccorse e trasportati in ospedale.

Pare che alla base dell'inconsulto atteggiamento del conducente, vi fosse stato in precedenza un litigio con la fidanzata. Da qui, le sue scellerate manovre che hanno rischiato anche di uccidere.

La vettura su cui viaggiava ha poi proseguito la sua corsa fino a Camposano e - secondo quanto afferma Borrelli - il veicolo sarebbe stato coinvolto in un incidente, capovolgendosi. Ferito, dunque, anche il ragazzo protagonista poco prima della scriteriata corsa in piazza Duomo. Sarebbe stato infine bloccato dalle forze dell'ordine. Borrelli non esclude che possa aver guidato sotto l'effetto di alcol o droghe.

“Bisogna fare chiarezza su questa vicenda al più presto in modo che il protagonista paghi le conseguenze del suo gesto che poteva risultare drammatico - dice Borrelli -. Non c'è alcuna giustificazione o attenuante davanti a un episodio del genere. Quanto successo dimostra ancora una volta i pericoli della movida selvaggia senza controllo. Questo ragazzo deve essere punito in modo durissimo e scontare una pena esemplare e bisogna inasprire le pene per i delinquenti della strada. Abbiamo più volte, nel corso degli ultimi anni, lanciato l’allarme, richiesto controlli, misure preventive e regolamentazioni. È stato fatto pochissimo o nulla in merito. Prima di altri epiloghi drammatici, le Istituzioni intervengano per proteggere i residenti, quei ragazzi che vogliono divertirsi nel pieno rispetto delle regole e dell’educazione civica e per fermare la deriva violenta", ha concluso il deputato.