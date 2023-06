A cura della Redazione

Truffa dello specchietto a Portici, arrestato dalla Polizia.

Stamattina gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti nei pressi della stazione Circumvesuviana di Portici per una segnalazione di una persona che stava tentando di raggirare un automobilista.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo discutere animatamente con un anziano. Quest’ultimo ha raccontato che, poco prima, nel percorrere viale Cassano, aveva udito un forte rumore sulla carrozzeria dell’auto su cui viaggiava ed in quel momento il conducente di un veicolo aveva iniziato a suonare insistentemente il clacson chiedendogli di accostare; a quel punto, dopo essersi fermati, lo stesso conducente, simulando la rottura dello specchietto, gli aveva intimato di consegnargli 120 euro come risarcimento del presunto danno subito.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo, I.R., 29enne di Giugliano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per tentata estorsione nonché denunciato per ricettazione poiché trovato in possesso di una postepay intestata ad un’altra persona di cui non ha saputo giustificare la provenienza.