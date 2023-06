A cura della Redazione

Serra di marijuana scoperta dalla Polizia a Caivano, in provincia di Napoli. Gli agenti dei Commissariati di Acerra e Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Pietro Maroncelli. In quel momento, lo stesso ha lanciato dalla finestra una busta, poi recuperata dai poliziotti, con all’interno un involucro contenente circa 22 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione.

Inoltre, nell’appartamento vi erano un’altra busta contenente circa 58 grammi della stessa sostanza, un arbusto di pianta di marijuana del peso di circa 70 grammi, un altro bilancino, diverso materiale per il confezionamento della droga, un aeratore, una lamiera in ferro e una lampada fluorescente, mentre sul lastrico solare gli agenti hanno trovato 24 piante di marijuana del peso complessivo di circa 8 kg.

A. S., 27enne di Caivano con precedenti di polizia, è stato arrestato per produzione e detenzione di sostanza stupefacente.