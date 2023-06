A cura della Redazione

Il maltempo nella giornata di ieri ha imperversato su gran parte dell'Italia. Decine gli interventi (almeno cento) dei vigili del fuoco soprattutto nel centro-sud del Paese. In Toscana, si è allagato un tratto dell'autostrada A1 direzione sud, all'altezza del km 387. Caschi rossi impegnati nell'assistenza agli automobilisti rimasti in panne.

Interventi anche nel Casertano. A San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico, le squadre hanno operato tutta la notte per evadere 40 richieste di soccorso, la maggior parte per prosciugamenti di scantinati allagati e soccorso ad automobilisti in difficoltà.

A Roma, i vigili del fuoco hanno evacuato 80 persone, tra queste anche bambini, da un circolo di equitazione in via Maddaleno. Erano rimaste bloccate per l'innalzamento del livello del'acqua.

In Basilicata, criticità nella zona di Maratea, lungo la costa. Ad Acquafredda sono in corso le operazioni di evacuazione di 30 ospiti di una struttura alberghiera, rimasti bloccati nella stessa a causa di una frana che ha trascinato con sé fango e detriti. A Marina di Maratea le squadre sono anche impegnate in prosciugamenti di zone allagate per l’innalzamento del livello dell’acqua esondata da un canale di scolo. In tutta la provincia sono stati effettuati da ieri sera oltre 30 interventi di soccorso.

Disagi anche nel Chietino, in Abruzzo. Tra i comuni di Archi, Atessa e Perano, per l’esondazione di alcuni affluenti del fiume Sangro, sono stati effettuati 20 interventi per prosciugamento di aree allagate e rimozione di piante pericolanti.