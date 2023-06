A cura della Redazione

Lite in strada, ferito con un coltello un tassista: arrestato.

La Polizia di Stato e la Polizia Localedi Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica partenopea, nei confronti di A. S., 20 anni, ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato.

La misura cautelare è stata emessa all’esito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e della Unità Operativa Chiaia della Municipale, in relazione all’episodio avvenuto nella notte del 14 febbraio scorso in via Santa Lucia, nei pressi del lungomare Caracciolo. Qui, a seguito di un acceso diverbio per questioni di viabilità, il giovane avrebbe estratto un coltello sferrando diversi fendenti ai danni di un tassista di 44 anni, ferendolo alla gola.