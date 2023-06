A cura della Redazione

Custodia cautelare in carcere per uno stabiese, peraltro già detenuto a Poggioreale per altra causa, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata.

L'uomo è ritenuto il principale indiziato, insieme ad altri soggetti non ancora identificati, di tre furti in abitazione.

Secondo la indagini svolte dai carabinieri delle Stazioni di Piano di Sorrento, Vico Equense e Castellammare di Stabia, coordinati dalla Procura oplontina, il 7 novembre scorso l'indagato, insieme ad un'altra persona rimasta ignota, si sarebbe introdotto nell'androne di una casa a Vico Equense, rubando un casco da una moto e una bicicletta a pedalata assistita.

Due giorni dopo, avrebbe sottratto, sempre insieme ad un complice al momento non individuato, due bici elettriche da un cortile di una abitazione a Meta di Sorrento.

Il terzo "colpo", lo avrebbe messo a segno a Gragnano il 16 novembre quando, con altri due individui, anch'essi non ancora identificati, si sarebbe impossessato di un motociclo, parcheggiato in un cortile condominiale di libero accesso, dopo averne forzato il bloccasterzo e la catena. In quest'ultimo caso, l'uomo era stato notatod ai carabinieri della Compagnia stabiese mentre percorreva via Panoramica in sella allo scooter appena rubato, spinto da uno dei complici con un altro mezzo.

L'indagato, per sfuggire al controllo dei militari, dopo aver abbandonato il veicolo in strada, era scappato a piedi finendo per cadere in un dirupo, riportando anche lesioni serie e impossibilitato a muoversi, e una volta recuperato e soccorso grazie a un sistema di traini e carrucole approntato dai vigili del fuoco accorsi sul posto insieme ai militari dell'Arma e a personale del 118, era stato bloccato.

Grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza ubicata nelle aree in cui sono stati realizzati i furti, i carabinieri hanno potuto identificare l'autore dei reati con elevata probabilità