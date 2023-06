A cura della Redazione

Brutto incidente nelle acque della Costiera Amalfitana. Turista filmata mentre cade da una scogliera nel Fiordo di Furore dopo aver esitato a saltare.

Un video raccapricciante cattura il momento in cui una giovane decide di tuffarsi da una parete rocciosa di circa dieci metri nelle acque della Costiera Amalfitana. Ma poi qualcosa va storto: la ragazza scivola sugli scogli ferendosi gravemente prima di finire in mare. La scena drammatica è stata casualmente ripresa dal turista australiano Kal Glanznig, che l'ha postata in una storia su Instagram.

Quelle che vi proponiamo sono immagini molto forti che raccontano i momenti drammatici accaduti nella mattinata di ieri, 16 giugno.

Una ragazza era in vacanza sulla Costiera Amalfitana in compagnia di un uomo. La donna appare indecisa nel momento in cui si getta in acqua. Ciò provoca una caduta scomposta che la fa finire sugli scogli: due gli impatti contro le rocce. Poi, ferita, finisce in mare.

Subito i presenti hanno lanciato l'allarme. La donna è stata recuperata dopo circa un'ora attraverso le scale fino all'ambulanza. Ha ricevuto le prime cure, quindi il trasferimento all'ospedale.

GUARDA IL VIDEO