A cura della Redazione

Era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Boscoreale, trovato in strada a Torre Annunziata e arrestato.

Gli agenti del Commissariato di Polizia oplontino hanno fermato in via Penniniello un 26enne boschese che viaggiava a bordo di uno scooter. Durante le fasi di identificazione, aveva dapprima declinato ai poliziotti le generalità di un'altra persona, poi ha dichiarato le proprie. A quel punto, è scattato l'accertamento e così gli agenti hanno potuto sapere che il 26enne risultava essere un sorvegliato speciale dal 23 giugno dello scorso anno, e che si era dunque allontanato dal Comune di residenza senza autorizzazione.

L'uomo, oltre all'arresto per la violazione degli obblighi inerenti la misura cui era assoggettato, è stato denunciato anche per aver fornito false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale e per sostituzione di persona.