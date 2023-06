A cura della Redazione

Incidente questa mattina a Torre Annunziata, in corso Umberto I. Un furgone, forse nel fare retromarcia, ha investito un anziano di fronte al Commissariato di Polizia (nei pressi del bar Rosso&Nero).

L'uomo è stato immediatamente soccorso dal conducente del veicolo e da alcuni passanti, fermatisi per prestare le prime cure. Poi è sopraggiunta una pattuglia della Polizia Municipale.

Fortunatamente, la persona rimasta coinvolta non avrebbe riportato gravi conseguenze, solo ferite sul volto. In ogni caso, è arrivata un'ambulanza, con il personale sanitario che ha effettuato ulteriori accertamenti per vagliare le sue condizioni di salute e trasportarlo in ospedale.