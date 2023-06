A cura della Redazione

Sarebbe stato pestato a morte l'uomo il cui cadavere è stato rinvenuto in via Principe di Piemonte a Pomigliano d'Arco, provincia di Napoli.

Sul posto, ieri mattina, sono giunti i carabinieri per avviare le indagini. Si tratterebbe di un senza fissa dimora, picchiato fino al decesso da almeno due persone, non ancora individuate, forse giovani della zona. L'episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì. La vittima è stata trasferita all'ospedale di Nola ma non ce l'ha fatta, troppo gravi le emorragie interne causate dalla vile aggressione.

La salma è stata sequestrata dall'Autorità giudiziaria, verrà sottoposta ad autopsia. Sull'accaduto indagano i militari della Compagnia di Castello di Cisterna, che dovranno ricostruire dinamica e movente del pestaggio, nonché - e soprattutto - identificarne i responsabili.