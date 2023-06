A cura della Redazione

Lascia in auto i giocattoli che aveva comprato per il compleanno del figlio, ma infrangono il finestrino della vettura e portato via tutto.

Brutta sorpresa questa mattina per Anna, la donna proprietaria della Fiat Punto che aveva parcheggiato la vettura proprio di fronte alla chiesa dell’Immacolata, in corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata. Poco prima aveva acquistato i giocattoli da regalare al figlioletto che tra qualche giono compie 5 anni.

Oltre ai giocattoli, i ladri hanno strappato i documenti dell’auto e trafugato 120 euro che la donna aveva conservato nel cruscotto.

Sul posto si sono portati i carabinieri che hanno raccolto la denuncia della donna.

Più che un furto, sembrerebbe un atto vandalico da parte di qualche balordo, visto che l’auto ha subito danni anche nella parte anteriore (sfondato il supporto fendinebbia).

La raccomandazione che proviene dalle Forze dell’ordine è di evitare di lasciare in auto borse o oggetti vari, per non attirare l'attenzione di malintenzionati, che con il loro comportamento maldestro, il più delle volte arrecano danni di valore maggiore al bene sottratto.