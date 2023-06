A cura della Redazione

Erano almeno in cinque pronti a svaligiare la gioielleria “Stella d’Argento Gioielli” in via Roma a Torre Annunziata, ma il loro tentativo è miseramente fallito.

E’ accaduto tutto nella notte tra lunedì e martedì scorsi. Erano trascorso da poco le due quando i malviventi con volto coperto provano a forzare l’ingresso della gioielleria.

Ci provano per oltre un quarto d’ora senza fare troppo rumore per non attirare l’attenzione dei residenti. Finalmente riescono a forzare la saravinesca, ma vengono colti di sorpresa dall’allarme. Non un semplice allarme sonoro ma un nebbiogeno (UFO). Questo particolare sistema emette in modo immediato, una volta accertata l'intrusione da parte di un ladro all'interno dell'esercizio commerciale, una nebbia così fitta e intensa da azzerare completamente la visuale. In questo modo riduce al minimo la probabilità di furto. Inoltre il sistema di allarme è collegato ai titolari dell’attività economica e alla centrale di Polizia, i cui agenti dopo pochi minuti piombano sul posto ed avviano le indagini per risalire all’identità dei ladri.

Il tentativo di furto è stato immortalato dal sistema di videosorveglianza della gioielleria, video che poi è stato pubblicato anche sulla pagina Facebook della gioielleria con la scritta: “Falliti”.

IL VIDEO DEL TENTATO FURTO DALL'ESTERNO DELLA GIOIELLERIA

E DALL'INTERNO