A cura della Redazione

Autoarticolato in fiamme nella galleria, scongiurata una tragedia.

Nella mattina martedì scorso, poco dopo le 10, un mezzo che trasportava grossi rotoli di carta ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva l’autostrada A16 Napoli-Canosa nel territorio di Vallesaccarda.

L’incendio è avvenuto al Km 102.100, all’interno del tunnel di Vallesaccarda, lunga 210 metri. L'autista, di nazionalità bulgara, era partito da Pescia, in provincia di Pistoia, dove aveva effettuato il carico ed era diretto al porto di Brindisi dove si sarebbe dovuto imbarcare per la Grecia, sua destinazione finale.

Mentre percorreva la galleria si è accorto della fuoriuscita di fiamme e fumo dal vano motore e ha fatto appena in tempo ad accostare e ad abbandonare il mezzo per mettersi in salvo. In poco tempo le fiamme hanno avvolto e distrutto il veicolo.

Sul posto la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco ha inviato la squadra del distaccamento di Grottaminarda con autopompa e autobotte, la squadra del distaccamento di Bisaccia, un'altra autobotte dalla sede centrale, il carro schiuma e un mezzo di movimento terra che ha operato per lo smassamento del carico incendiato.

Le operazioni di soccorso, lunghe e delicate viste anche le alte temperature che si sono sviluppate all'interno del tunnel, hanno richiesto la chiusura della corsia in direzione Canosa, e si sono protratte per circa nove ore.