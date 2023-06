A cura della Redazione

Sono 11 le persone arrestate a Torre Annunziata nell'ambito di una inchiesta della DDA di Napoli. Le accuse mosse vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso alle estorsioni e detenzione di armi.

In carcere finiscono 8 uomini e 3 donne, ritenuti esponenti, o comunque legati al clan Gallo-Cavalieri.

Il blitz è scattato all'alba di oggi ed è stato condotto dai carabinieri del Nucleo Investigativo oplontino. Un elicottero ha sorvolato l'area in cui sono stati prelevati i destinatari delle misure cautelari, poi lo spazio aereo sovrastante la caserma dell'Arma di piazza De Nicola, dove si è formato un folto capannello di persone, amici e familiari degli arrestati. Infine, il loro trasferimento in carcere con diverse gazzelle dei carabinieri, con il traffico veicolare paralizzato nella zona per alcuni minuti.

Gli inquirenti contestano agli indagati diversi episodi estorsivi a danno di commercianti e imprenditori, soprattutto in prossimità delle festività di Natale e Pasqua (fino al 2023).

Inoltre, sarebbe emerso dalle indagini che il reggenete del gruppo criminale girava armato in strada per paura di possibili agguati da parte dei rivali.

Sarà ora il Gip a determinare la convalida o meno dei fermi.

GLI ARRESTATI, I NOMI

Salvatore Abbellito, Giuseppe Colonia, Salvatore Gallo, Gennaro Gallo Battipaglia, Carmine De Rosa, Liberata Colonia, Michelina Manzi, Francesco Gallo, Lucia Gallo, Luigi Visciano e Carmine Vitagliano