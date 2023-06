A cura della Redazione

Nascondono merce rubata nel passeggino del bambino, ma vengono scoperti dalla vigilanza privata e denunciati dai carabinieri.

Anche un furto sventato al centro commerciale Maximall Oplonti di Torre Annunziata. Una coppia di coniugi con un bimbo al seguito e il passeggino è stata sorpresa con oltre cento euro di merce rubata nello store Leroy Merlin.

In gran parte materiale elettrico, gli oggetti trafugati erano stati nascosti all'interno di una tasca del passeggino, per non destare sospetti.

Nel corso dei controlli, però, gli agenti della vigilanza privata si sono accorti che qualcosa non andava e hanno deciso di verificare.

Nel frattempo sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata che hanno completato le operazioni, identificando e denunciando a piede libero per furto un 25enne di Ercolano.