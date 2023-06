A cura della Redazione

Paura e sgomento in un’agenzia di scommesse in viale Stazione a Portici per una rapina messa a segno in pieno giorno.

L'episodio è avvenuto l’altro ieri mattina verso le 12,00 ed è stato ripreso dalle telecamere dell'agenzia, successivamente postato dalla titolare sui social.

Dal video si intravede un uomo, zaino in spalla, che entra all'interno dell'attività e si dirige frettolosamente alla cassa mentre la titolare cerca di bloccarlo. Ma lui va a colpo sicuro: prende velocemente i soldi e scappa via dall'agenzia.

"Un episodio choccante - racconta all’ANSA Veronica che lavora con la sorella nell'agenzia -. E' accaduto tutto in pieno giorno in presenza di mia sorella, di suo figlio e del nipotino ancora molto provato da quanto è accaduto. Mia sorella ha presentato denuncia ai Carabinieri e poi ha postato sui social le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza interno, nella speranza che venga fatta luce sulla vicenda. Chi ha agito ha mirato direttamente alla cassa e ha portato via più di 2mila euro. Ciò che fa male di più è la violenza davanti a due bambini, uno choc molto forte".