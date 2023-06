A cura della Redazione

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo - emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica -, avente ad oggetto beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro.

La misura è stata disposta nei confronti di cinque imprenditori indagati, tra l’altro, per i reati di bancarotta fraudolenta ed omesso versamento di ritenute.

Il sequestro eseguito costituisce l’epilogo di indagini che hanno riguardato un gruppo imprenditoriale ischitano che, pur trovandosi in uno stato di insolvenza irreversibile, avrebbe realizzato distrazioni in danno del ceto creditorio mediante la non corretta tenuta della contabilità aziendale e false informazioni riportate in bilancio.