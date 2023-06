A cura della Redazione

E' morto Fulvio Filace, il ricercatore del CNR che si trovava a bordo dell'auto prototipo ibrida-solare andata in fiamme venerdì scorso sulla Tangenziale di Napoli, sulla quale, insieme alla ingegnera Maria Vittoria Prati, deceduta nell'immediato, stava effettuando le sperimentazioni nell'ambito di un progetto tecnologico innovativo.

Filace era laurenado in Ingegneria Meccania e stava svolgendo un tirocinio presso il Centro Nazionale Ricerche. Dopo l'incidente, era stato ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli. Purtroppo non ce l'ha fatta. Aveva ustioni su gran parte del corpo.

"Grande sgomento e dolore per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che si stringe attorno alle famiglie delle due vittime, ai colleghi, agli amici, ai tanti che oggi piangono Fulvio e Maria Vittoria - si legge in una nota del CNR -. La Presidente Maria Chiara Carrozza esprime il proprio cordoglio sincero in rappresentanza dell’Ente. Dopo l’avvio dell’audit interno, il Cnr si è immediatamente adoperato per ricostruire le cause del gravissimo evento, e facilitare lo svolgimento delle necessarie e doverose indagini da parte degli inquirenti. La perdita di due vite, peraltro in circostanze così drammatiche, segna profondamente la comunità scientifica, in ogni parte d’Italia. Nei prossimi giorni, in segno di vicinanza e rispetto per le due vittime e i loro cari, lo svolgimento di numerosi eventi continuerà ad essere rivisto e riprogrammato".

Intanto, la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio e incendio, al momento a carico di ignoti. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e del RIS stanno effettuando gli accertamenti per capire cosa sia successo e perché è avvenuta l'eplosione a bordo della vettura.