A cura della Redazione

Era evaso dal cercere minorile dove stava scontando una pena per reati contro il patrimonio, tra cui estorsione. La Polizia di Stato di Caserta ha scovato il soggetto, ora 22enne, a Castel Volturno, in provincia di Caserta, sua città natale. Il giovane è stato rintracciato in un appartamento. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

Già da tempo i poliziotti erano sulle sue tracce. Il 22enne, con numerosi precedenti penali e di polizia, nella nottata del 23 marzo scorso era fuggito insieme a un coetaneo da un istituto di pena dove stava espiando la condanna per fatti risalenti al 2016, allorquando era ancora minorenne, consumati nel Varesotto, in Lombardia.

Il ragazzo è stato condotto a Nisida. Deve trascorrere in galera ancora quasi due anni, pena rideterminata all’indomani dell’evasione.