A cura della Redazione

Una scena dell’orrore quella che si sono trovati davanti i carabinieri della Stazione di Trecase questa mattina in via Vesuvio, vicino al passaggio a livello della Circumvesuviana, poco oltre il confine di Torre Annunziata.

In un appartamento a piano terreno di un palazzo, tre persone, padre e madre e figlia, quest’ultima con disturbi psichiatrici, vivevano in uno stato di completo abbandono, circondati di immondizia di ogni genere. Per avere un’idea della situazione di degrado, tra le lenzuola del letto della figlia, dell'età all'incirca di 40 anni, è stato trovato un topolone morto.

I tre erano in condizioni igieniche personali pessime, e in tutta la casa c’era un fetore nauseabondo che toglieva il respiro.

Sul posto oltre i carabinieri, i volontari della Misericordia, la Polizia Municipale, i servizi sociali del Comune ed un automezzo della nettezza urbana che è stato completamento riempito di rifiuti. Inoltre gli operatori ecologici hanno provveduto a pulire l’appartamento con lance con lavaggio ad alta pressione

Nel pomeriggio la figlia della coppia è stata trasportata con l’ambulanza della Misericordia all’ospedale Maresca di Torre del Greco e ricoverata nel reparto psichiatrico.

Una storia di degrado che ha dell’inverosimile, soprattutto se si pensa che i tre vivevano in una zona molto frequentata, a pochi passi dalla stazione della Circumvesuviana di Trecase. Fortunatamente, grazie anche ad una segnalazione pervenuta ai carabinieri, si è messa la parola fine a questa incresciosa vicenda.