A cura della Redazione

Lite tra giovani sfocia in tragedia. A Casal di Prinicipe, in provincia di Caserta, una ragazzo di 17 anni, Giuseppe Turco, è morto dopo essere stato colpito con diverse coltellate. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri, giovedì 29 giugno.

Sull'accaduto indagano i carabinieri per ricostruire dinamica e individuare i responsabili. Il giovane, di Villa Literno, si trovava in piazza Villa. Vana la corsa alla vicina clinica Pineta Grande.

"E' una di quelle notizie che non vorremmo mai sentire - commenta il sindaco Renato Natale -. Non conosciamo la dinamica di questo grave fatto di sangue; sappiamo che magistratura e forze dell'ordine stanno lavorando per definire e chiarire le modalità con cui si è arrivato alla tragica conclusione. Noi non possiamo che esprimere la nostra costernazione e la vicinanza alla comunità di Villa Literno a cui apparteneva la vittima e alla sua famiglia. Intanto ho già inviato ai responsabili dell'ordine pubblico, che già svolgono un importante lavoro sul territorio, la richiesta di fare un ulteriore sforzo per garantire presidi permanenti nei luoghi di maggiore affluenza giovanile. Nel contempo - conclude il primo cittadino - ho convocato una riunione straordinaria per lunedì con le organizzazioni giovanili, per riflettere su quanto è avvenuto e verificare la possibilità con la collaborazione di tutti di mettere in campo adeguate iniziative socio culturali in grado di prevenire fenomeni di questo".

AGGIORNAMENTO

I carabinieri hanno fermato un giovane, ritenuto il responsabile dell'omicidio. Stando a quanto si apprende, il litigio sarebbe scaturito da collegarsi ad una "disputa" per una ragazza. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord.