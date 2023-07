A cura della Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti la scorsa notte in via Settetermini, isolato 11, a Boscoreale per un incendio.

A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, alcune sedie e un divanetto messi vicino ad un chiosco in disuso.

Per il chiosco lievi danni ad una parete esterna. Incendio domato dai vigili del fuoco.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.