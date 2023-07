A cura della Redazione

Turisti argentini arrestati dalla Polizia a Capri. Una coppia, un uomo di 72 anni e una donna 55enne, aveva rubato in un negozio di via Camarelle sull'isola azzurra due portafogli esposti per la vendita nella boutique.

I poliziotti sono giunti nell'esercizio commerciale dopo la segnalazione del furto, accertando che, mentre l’uomo stava distraendo il commesso, la donna aveva asportato i due portafogli da un espositore per poi allontanarsi insieme.

Gli agenti hanno intercettato e bloccato i due mentre stavano tentando di lasciare l’isola a bordo di un traghetto, trovandoli in possesso della merce sottratta, poco prima, dal negozio. Inoltre, si erano anche impossessati di due tester di profumi e di alcune creme cosmetiche, asportati, poco prima, rispettivamente da una profumeria e da una farmacia.

Dovranno ora rispondere di furto aggravato.