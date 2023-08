A cura della Redazione

Intorno alle 17,30 di ieri, sabato 12 agosto, un uomo, probabilmente in seguito ad una lite, viene accoltellato in strada. La vittima, 43 anni di Ercolano, è soccorsa da alcuni amici e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maresca di Torre del Greco

All’interno dei locali l’uomo va in escandescenza ed incomincia a distruggere tutto quello che gli capita a portata di mano, nonostante ferito alla schiena.

Sul posto era presente un carabiniere in borghese per problemi di salute che allerta prontamente i suoi colleghi. In pochi minuti i militari giungono sul posto.

Per il Gruppo Facebook Nessuno tocchi Ippocrate "il personale del Maresca è stanco, la protezione di una sola guardia giurata è insufficiente, serve il drappello di polizia!"

“C'è una responsabilità evidente della committenza che non richiede misure di sicurezza adeguate - commenta invece ­ Giuseppe Alviti, leader di Angpg (Associazione nazionale guardie particolari giurate -. Innanzitutto una sola guardia particolare giurata fa ridere i polli, non solo non serve ma la sua pistola può essere facilmente depredata da più balordi e si rischia il morto. Inoltre bisognerebbe che le Direzioni sanitarie e la Soresa, nelle gare di appalto per la sicurezza privata, richiedessero più guardie giurate debitamente formate e istruite, pronte a fronteggiare ogni evenienza, altrimenti sarebbero soldi pubblici buttati al vento”.