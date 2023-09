A cura della Redazione

Fermato dalla Polizia dopo un inseguimento, in auto aveva un mitra. E' così che è stato arrestato a Torre Annunziata un 25enne oplontino.

Il giovane si trovava in via Settetermini, nel territorio di Boscoreale. Gli agenti del locale Commissariato, transitando in zona, hanno notato la vettura con lui a bordo. Alla vista dei poliziotti, il conducente ha accelerato, scappando a bordo del veicolo.

Dopo una breve fuga, tra l'altro effettuando manovre pericolose, però, è stato bloccato una volta giunto al rione Penniniello, nella vicina Torre Annunziata.

A seguito di un controllo, l’indagato è stato trovato in possesso di un involucro contenente 9 munizioni calibro 9 Luger e, ben occultato tra i sedili posteriori dell’auto, un mitra con matricola abrasa tipo guerra con sistema di puntamento e predisposto per lo sparo a raffica.

Il 25enne, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per porto in luogo pubblico di arma tipo guerra clandestina.