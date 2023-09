A cura della Redazione

Spari a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

Questa mattina, i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco sono intervenuti in via Pessina, al civico 4. Ignoti avrebbero esploso un colpo d’arma da fuoco all’esterno di un'abitazione.

Non risultano feriti né danni a cose. I militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno repertato un bossolo calibro 9. Sono in corso indagini per chiarire dinamica e movente del raid armato.