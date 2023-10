A cura della Redazione

Verso le 15,00 di oggi pomeriggio, mercoledì18 ottobre, i carabinieri sono intervenuti presso l’ospedale civile “San Leonardo” di Castellammare di Stabia dove era stato portato - in arresto cardiocircolatorio - Luigi Avitabie, 45 anni, di Torre Annunziata.

Accertamenti in corso allo scopo di appurare le cause della morte che pare sia avvenuta in una zona non ancora meglio specificata.

I carabinieri, in accordo con l’Autorità Giudiziaria, stanno sequestrando due cantieri, uno a Torre del Greco ed uno a Trecase, dove si sospetta che l'uomo abbia avuto un incidente sul lavoro.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Castellammare di Stabia, di Torre del Greco e Trecase.

La salma è stata sequestrata su disposizione della Procura della Repubblica.