A cura della Redazione

Custodia cautelare in carcere per un uomo di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, accusato dalla Procura di Torre Annunziata di detenzione illegale di armi e ricettazione.

A condurlo in carcere a Poggioreale, i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia le cui indagini hanno portato alla scoperta di tre fucili, due dei quali risultati rubati, detenuti illegalmente dal soggetto. Questi ultimi erano stati rinvenuti dai militari dell'Arma lo scorso 18 agosto in un terreno nella città abatese.

L'altro, invece, il cui furto non è stato ancora denunciato, era in un terreno ad Angri, nelle disponibilità dei familiari dello stesso indagato. La scoperta è avvenuta solo ieri.